Bear’s Den: Songs für die alkoholkranke Mama

In anderen Songs zieht Davie das Thema weiter, spielt auf die Isolation an, die er in dieser Zeit spürte. „Ich hatte das Gefühl, den Kontakt zu den Menschen zu verlieren, die mir nahe stehen. Und manchmal sogar den Eindruck, dass ich den Kontakt zu mir selbst verloren hatte. Aber es liegt ja zur Zeit generell in der Luft, dieses Gefühl, dass wir uns ungeachtet all der heute so tollen Möglichkeiten zu kommunizieren mehr und mehr von einander entfernen und abgeschnitten und alleine fühlen. Daher kommt auch der Albumtitel ,So That You Might Hear Me’.“