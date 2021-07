BC One: Menno gewinnt Weltfinale in Amsterdam

Menno war nach dem Sieg beim Finale "thuis" (zu Deutsch: "daheim") natürlich "überglücklich". Er genieße in vollen Zügen diesen Moment des Triumphs, für den er seit Monaten hart gearbeitet hat: "Ich stand täglich früh auf, um Trainingseinheiten zu machen und kümmerte mich ständig um meinen Körper. Ich war noch nie so fit in meinem Leben wie jetzt", sagte der Weltmeister nach dem Finalsieg.

Das Red Bull BC One Finale findet 2018 in der Schweiz statt. Das Finale 2017 in Amsterdam können Sie sich hier in voller Länge ansehen.

Mitarbeit: Christina Fuchs