BBC-Reihe über die Zukunft der Erde

Wie wird die Welt in den nächsten Jahrzehnten aussehen? Wie sind – angesichts der wachsenden Weltbevölkerung – der Bedarf nach persönlicher Mobilität und die Schonung der Umwelt miteinander vereinbar? Können wir einfach ungehemmt wachsen? Existenzielle Fragen, die der renommierte britische Wirtschaftsjournalist Adam Shaw in seiner BBC-Serie " Horizons" thematisiert. Am 7. April startet auf BBC World News (im Wiener Kabelnetz im Digital-Plus-Paket von UPC) die neue Staffel.

KURIER: Mr. Shaw, Sie sind studierter Ökonom. Wie verzahnt sind Wirtschaft und die Umwelt? Wie verändert die Wirtschaft die Welt?

Adam Shaw: Die Ökonomie ist der größte Einflussfaktor für unsere Umwelt. Die Aktivität unserer Industrien verursacht Verschmutzungen und ist eine der größten Herausforderungen, mit der wir konfrontiert sind. Die Frage ist, wie die Räder am Laufen bleiben, ohne dass wir unseren Planeten ruinieren. Die Wirtschaft ist zweifelsohne die Antriebskraft der modernen Gesellschaft – sie bestimmt, was mit der Natur passiert und mit der Natur unserer Gemeinschaften.

Sie reisen für Ihre " Horizons" rund um die Welt, stellen etwa ein E-Bike-Unternehmen in China vor. Welche Region hat Ihrer Meinung nach die besten Voraussetzungen, künftige Entwicklungen zu meistern?



Asien und Lateinamerika sind die größten Wachstumsmärkte der Zukunft. Sie werden die Welt nicht führen – aber ihre Dynamik wird die alten Ökonomien des Westens retten. Jetzt schon erzeugen die Chinesen einen beträchtlichen Teil dessen, was wir im Westen konsumieren. Ich denke, diese Einflüsse werden in Zukunft noch wachsen – junge Leute werden künftig ihre Mode- und Verhaltensinspirationen nicht nur aus den USA, sondern auch aus China übernehmen.

