Bayreuth: Ewiger Ärger mit dem Hakenkreuz

In einem Fernsehbeitrag hatte man auf der Brust des mit nacktem Oberkörper am Schlagzeug sitzenden heutigen Opernsängers und damaligen Heavy-Metal-Musikers Evgeny Nikitin ein Hakenkreuz ausgemacht. Nach einer Krisensitzung in Bayreuth wurde er vom Engagement enthoben. Er hätte die Titelpartie des fliegenden Holländers singen sollen. Als Ersatz springt Samuel Youn ein.

Thielemann kritisierte in deutschen Medien das Management des Sängers, das diesen ins offene Messer habe laufen lassen. "Ein Hakenkreuz geht nie, nicht nur in Bayreuth", meinte er. Er wolle auf der Bühne auch keine NS-Inszenierungen mehr sehen. Heftige Kritik kam vom Münchner Opernchef Nikolaus Bachler: "Dass die Torheit eines 16-jährigen Rocksängers, die dieser längst bereut und versucht hat, ungeschehen zu machen, ausgerechnet von der Wagner-Familie geahndet wird, finde ich verlogen."

Der ehemalige Wiener Staatsoperndirektor Ioan Holender sagt gegenüber dem KURIER: "Wenn man in Zukunft einen Sänger von einer Produktion loswerden will, ist der beste Weg, ihn nackt auszuziehen." Und: "Wenn in Bayreuth alle, die im Herzen ein Hakenkreuz tragen, nicht mehr kommen, kriegt man wieder leicht Karten." Wie hätte er, Holender, als Intendant reagiert: "Ich hätte ihm gesagt: Machen Sie den Knopf zu."