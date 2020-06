Bauer sucht Mann: Premiere bei ATV-Show

Offen gelebte Homosexualität ist in Österreich (und in österreichischen Medien) noch keine Selbstverständlichkeit. Erst vor etwa einem Jahr wurde der "Dancing Stars"-Antritt von Alfons Haider heftig diskutiert; Niki Lauda äußerte öffentlich sein Missfallen.

"Ich bin dem Lauda total dankbar“, lacht Christian Högl, Obmann der Homosexuellen Initiative (HOSI). "Wir können keine Veränderungen herbeiführen, wenn die Leute nicht diskutieren. Vorbehalte und Bedenken müssen formuliert werden könne. Ich verstehe, dass es Ängste gibt. Man muss sie ernst nehmen und mit Argumenten arbeiten. Und wenn jemand sagt: Ich mag keine effeminierten Männer, ist das auch sein gutes Recht."

Entwicklungen wie die aktuelle – dass ein Mann via Fernsehsendung einen Lebensgefährten sucht – sind für Högl ein "Mosaikstein": "Ich erwarte mit von solchen Einzelaktionen keine tief greifenden gesellschaftspolitischen Veränderungen, aber jeder einzelne Schritt führt uns näher an das Ziel." Dabei sei der Standard in Österreich mittlerweile schon sehr hoch: "Vor zwanzig Jahren waren Homosexuelle noch am Rand der Gesellschaft. In großen Städten wie Wien hat sich das komplett geändert. Nur im ländlichen Bereich ist es noch ein bisschen ungewöhnlich."

Eine Erfahrung, die auch Manfred gemacht hat: "Bleib du auf deiner Seite, dann ist alles gut. Aber komm mir blöd und es clasht."