Banksy zu Besuch in Gaza

Banksy lädt zu einer Reise. An einen ungewöhnlichen Ort, denn "in diesem Jahr können SIE ein neues Ziel entdecken". So taufte der Street-Art-Künstler sein neues Video. Ein Video von seinem Besuch im Gazastreifen. Fernab von jeglichem Tourismus, kriecht Banksy in dem Video durch einen dunklen, engen und illegalen Tunnel. Kinder sitzen im Bauschutt, spielen auf der Straße, Soldaten patrouillieren - dazu ein Text-Kommentar: "Die Einheimischen sind so gern hier, dass sie nie wegfahren. (Weil sie das nicht dürfen.)". Anschließend zeigt der Brite Luftaufnahmen von den zerbombten Häusern, kommentiert mit: "Von freundlichen Nachbarn bewacht (2014 zerstörte die Operation 'Protective Edge' 18.000 Häuser)".