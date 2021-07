"Bankrupt!": Phoenix überzeugen trotz Tiefpunkten

Es gibt noch mehr als Daft Punk. Okay, das Management der behelmten House-Produzenten macht es einem derzeit nicht gerade einfach, an etwas anderes zu denken, als an das neue Album „Random Access Memories“. Aber aktuell gibt es Wichtigeres: "Bankrupt!" zum Beispiel - das neue Werk von Phoenix. Die Landsleute von Daft Punk haben sich seit ihrem Debüt "United" aus dem Jahr 2000 an die Spitze in Sachen kluger und lässiger Gitarren-Pop-Musik gespielt. 2009 wurden sie für ihr Album " Wolfgang Amadeus Phoenix" mit einem Grammy geehrt. Wer also bis heute noch nie einen Song der Band gehört hat, hat die Nullerjahre verschlafen. Guten Morgen!