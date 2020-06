Bananen essen und aufs Meer schauen

Hiva Oa

Paul Gauguin (1848–1903) sitzt in seiner Hütte auf. Am Arsch der Welt.Dschungelcamp 1903. Er will weg von hier. Wieder einmal. Die letzte seiner viel zu jungen Frauen, schwanger, hat ihn (wie die anderen alle) längst verlassen. Er steht mit Kirche und Behörden in erbittertem Streit. Er hat kein Geld mehr. Vor Gericht ist er mit nichts als einem dreckigen Pareo angetanzt (und rausgeschmissen worden). Er ist verurteilt (wegen Beleidigung, Verleumdung der), soll ins Gefängnis. "Ich bin krank. Ich kann nicht mehr." Vereiterte Beine. Ekzeme. Syphilis im fortgeschrittenen Stadium. Absinth. Seit Jahren Morphium-abhängig. Ein heftiger Zyklon hat die Insel eben verwüstet, seine Hütte zwar verschont. "Maison du Jouir" hat er über seinen Hütteneingang geschnitzt: "Haus der Wonnen". Am 8. Mai 1903 ist Schluss mit den Wonnen.stirbt 54-jährig. Große Dosis Morphium. Möglicherweise Herzversagen.

Das Debakel am Ende seines Lebens war das letzte, aber keineswegs das einzige. Seine vorangehenden Expeditionen in die Freiheit waren ähnlich desaströs verlaufen. In Tahiti, auf Martinique, in der Bretagne, Panama, im Midi …

Im Zentrum der Ausstellung ein großes Panoramagemälde, Ergebnis seines vorhergegangenen Tahiti-Experiments: "Woher kommen wir ..." Eine Art gemaltes Testament. Der anschließende Selbstmordversuch scheitert.