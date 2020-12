Ben Okri hat die schlechteste Sexszene 2014 geschrieben

Der nigerianische Schriftsteller Ben Okri hat 1991 bereits den Booker-Preis gewonnen und ist Officer im Order of the British Empire. Mit seinem zehnten Roman "The Age of Magic" hat der 55-Jährige nun eine weniger prestigereiche Auszeichnung erhalten: Okri ist der 22. Träger des "Bad Sex in Fiction Award". Das britische Literaturmagazin Literary Review will mit dem Schmähpreis auf die "schlecht geschriebene, oberflächliche und redundante Verwendung sexueller Passagen in modernen Romanen" aufmerksam machen. Bewusst werden Texte von hochdekorierten Schriftstellern nominiert.

"The Age of Magic" folgt einem Filmteam, das eine Dokumentation über den Mythos Arkadien dreht und sich in einem Hotel am Fuße eines drohenden Bergs wiederfindet. Die prämierte Liebesszene spielt sich zwischen Lao, dem Filmpräsentator, und seiner Freundin Mistletoe ab. Ein Zitat daraus: "Sie war sich nun sicher, dass es einen Himmel gab, und dass er hier war, in ihrem Körper." (die ganze Textstelle finden Sie in nachfolgender Bildergalerie).

