"Austrian Superheroes": Neue Helden für das Land

Die Idee, Superhelden aus Österreich in die Welt zu setzen, ging Havas schon seit Jahren durch den Kopf. Von der Anfangsidee eines Captain Austria, der auf einem Lipizzaner reitet und mit Mozartkugeln schießt, habe er sich aber bald verabschiedet. Die Austrian Superheroes seien letztlich "so ernsthaft wie Spiderman oder Superman", erklärt Havas. Essenziell für die Umsetzung sind die Zeichner gewesen. "Es muss jemand sein, der in der Lage ist, realistisch aussehende Personen zu zeichnen und sie in eine gewisse Dynamik zu bringen." Fündig wurde Havas bei Leo Koller, Thomas Aigelsreiter oder Andy Paar, die das Kernteam bilden.

Übersetzt in einen österreichischen Rahmen, begegnet der Leser nun Superhelden, wie man sie von US-Vorbildern kennt: Gut gebaut, mit diversen Fähigkeiten ausgestattet, dabei aber vor Fehlern oder persönlichen Problemen keineswegs gefeit.

" Superhelden sind ein schwieriges Medium. Es müssen mehrere Faktoren vorhanden sein, damit sie funktionieren. Sie müssen anatomisch korrekt oder zumindest realistisch gezeichnet sein und ein fantastisches wie persönliches Element haben, damit man sich mit dem Charakter identifizieren kann", sagt Havas.