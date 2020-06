Ausstellungen: Oster-Ausflüge zur Kunst

Näher am christlichen Heilsgeschehen liegt "Wunder": Die Schau in der Kunsthalle Krems versucht, die religiös geprägte Vorstellung von Wundern in die Gegenwart weiterzudenken: Von einem barocken Bild des "Ungläubigen Thomas" über Werke von Künstlern wie Joseph Beuys bis zu Wunderdingen der Populärkultur (www.kunsthalle.at, bis 1.7.). Die Kunstmeile Krems bietet auch eine Schau des Zeichner-Stars Janosch im Karikaturmuseum (bis 15.11., www.karikaturmuseum.at), die letzte Chance für einen Blick auf neue Gemälde von Walter Vopava (Kunsthalle Großer Saal, bis 9.4.) und die Werkschau von Padhi Frieberger (Forum Frohner, bis 15.4.) und Beschriftungen des Rumänen Dan Perjovschi (Kunstraum Stein, bis 3.3.2013, Ostermontag geöffnet).