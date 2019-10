Heute beginnt mit der EURO die aufregendste Zeit des Jahres. Sagen die einen. Andere, also Fußball-Laien, verstehen hingegen die Welt nicht mehr. Soll sein. Ich bin in den kommenden Wochen abends auf jeden Fall ausgebucht. Wer mich sehen möchte, muss Fußball schauen. Aber welches Spiel schaut man sich am besten wo an? Während man Wales vs. Slowakei (Samstag) getrost zu Hause mitverfolgen kann, sollte man für gewisse Paarungen die Öffentlichkeit aufsuchen. Bei Türkei vs. Kroatien (Sonntag) zum Beispiel. Geht man zum Türken? Oder doch eher zum Kroaten auf die Balkanmeile alias Ottakringer Straße. Dort könnte es ohnehin wieder zur Sache gehen, da neben den Kroaten auch noch die Albaner in Frankreich auflaufen werden. Ein Spiel unserer Lieblingsnachbarn kann man sich etwa beim "Piefke Public Viewing" am Donaukanal ( Adria) geben. Bei einem Sieg der Deutschen (sehr wahrscheinlich!) muss man zwar mit Überheblichkeitsanfällen der Piefke rechnen, aber bei einer Niederlage wird’s dafür umso schöner. Man neigt ja zur Schadenfreude. Und die Italiener schaut man sich beim Italiener an. Da gibt’s Grappa aufs Haus – auch wenn "gli Azzurri" verlieren.