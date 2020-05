Kierling, Drasenhofen, Prag – sind die sichtbaren Stationen des Films der die Reise der Darsteller_innen im „Hintergrund“ zeigt.

Im Vordergrund stellt Marion Rottenhofer – mal in einer Art Gazepyramide, mal auf einem kleinen stufenförmigen Podest ewig viele und noch drei Fragen wie „wollen Sie die Menschheit retten? Aus welchem Grund. Wollen Sie reich sein? Jemanden für ihre Heimat töten? Glauben sie an die Existenz einer Seele?“ Stets gefolgt von der in die vorhin zitierte Form der Frage nach dem warum.

Live im Vordergrund interpretieren dazu die einheitlich schwarz-weiß gekleideten Roman Binder, Martin Oberhauser und Charly Vozenilek Kafkas Text - mal rappend, mal beatboxend, mal als (uralten) Schlager oder als Tango. Dazwischen spielen sie rund um Aussagen, Fragen und Gedanken dazu Szenen. Mitunter steigen sie daraus wieder aus, um sich darüber zu unterhalten, wie das eine oder andere gespielt werden könnte/sollte – „wie spielt man einen Floh?“