Auktionsrekord für Edward Hopper, Millionen für Richter & Doig

Mit Spannung erwartet wurde indes die Christie's-Auktion in der Nacht zum Freitag: Hier sollte ein neuer Rekord für ein Werk eines lebenden Künstlers fallen. David Hockneys "Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) wird auf rund 80 Millionen US-Dollar geschätzt; bisher hält Jeff Koons' "Balloon Dog", 2013 um 58,4 Millionen US-$ verkauft, den Rekord für das teuerste Werk eines lebenden Künstlers. Für das Werk des 81-jährigen Briten Hockney wurde zudem keine Garantie abgegeben, wie es sonst bei Bildern dieser Preisklasse üblich ist - es schien also bis zuletzt offen, ob das Bild den Rekordpreis tatsächlich erzielt.