Auf der Suche nach positiven Geschichten

WIFO-Chef Karl Aiginger ist inzwischen auch schon 63 Jahre alt, aber man hört bei ihm überhaupt keine Lust heraus, in Pension zu gehen, ganz im Gegenteil. Er spricht im KURIER-Interview über die großen Zukunftsthemen Bildung und Wachstum. Aber warum denkt ein beträchtlicher Teil von deutlich jüngeren Menschen in Österreich über frühen Ruhestand nach? Und hier ist nicht die Rede von Arbeitern, die unter Wind und Wetter leiden. Der Slogan eines Radiosenders, „Das Leben ist ein Hit“, ist natürlich blanker Unsinn. Aber das Arbeitsleben des durchschnittlichen Österreichers ist sicher keine große Qual, warum also die Flucht ins Nichtstun? Oder in den Pfusch? Jetzt wird im Zuge der nötigen Konsolidierung des Budgets versucht, bei den Pensionen zu sparen. Da sollten wir einmal klären, was denn psychologisch hinter dem Traum vom baldigen Ruhestand steckt.

Die Pensionen werden wir uns ohnehin nur leisten können, wenn besser ausgebildete junge Leute für Wachstum und Jobs sorgen. Und damit sind wir bei Markus Hengstschläger, der uns in seinem neuen Buch vor der „Durchschnittsfalle“ warnt. Der KURIER bringt morgen eine Diskussion zu diesem Thema. Die gute Nachricht ist: In jedem von uns steckt eine Begabung, die der ganzen Gesellschaft nutzen kann. Unser Schulsystem ist darauf nicht vorbereitet. Aber jetzt, wo wir das auch wissen, wird alles anders. Positiv eben.