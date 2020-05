Auf den Spuren von Lilli Wolff

An der Rettung von Lilli Wolff waren noch zwei Frauen beteiligt: Martha Driessen und Meta Schmitt. Mit der Neff war man eine amouröse Viererbande in deren Kölner Theaterzeit. Ab 1943 lebte das Quartett in Wien zusammen. Mit Marthas Sohn Klaus Driessen machte sich Mitterer auf die Suche nach Lilli Wolffs Geschichte in Texas. "Es hat sie später ganz bitter getroffen", erzählt er.



Wolff wollte nach dem Krieg nur weg aus Wien. Ruth Hunt, eine Milliardärstochter aus Dallas, auch eine Freundin aus Kölner Tagen, verschaffte ihr 1947 ein USA-Visum. Die Kostümbildnerin eröffnete in Dallas einen Modesalon, ließ Martha und Klaus nachkommen.



Neff und Wolff sahen einander nie wieder. Wolff starb 1983 in Dallas, Neff 1986 und Zilcher 1994 in Wien. Eva Zilcher wurde in Neffs Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof beigesetzt