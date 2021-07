ATV sucht "Austria's Next Topmodel"

Die Suche nach dem oder der "Schönsten" im Land wird in Zukunft auf ATV über die Bühne gehen. Der Startschuss für das Casting zur Show im Herbst 2017 erfolgte kürzlich. Ein erster Aufruftrailer von ATV und der Senderfamilie ProSiebenSat.1 PULS 4 soll Boys und Girls von Eisenstadt bis Bregenz und darüber hinaus ansprechen - oder auch nicht.

Es geht bei "Austria's Next Topmodel" wie schon die Jahre zuvor um eine mögliche Karriere im Modelzirkus, oder zumindest um ein bisschen Aufmerksamkeit am holprigen Laufsteg des Lebens. Wer mitmachen möchte, kann einfach seine Fotos und Videos unter ATV.at/topmodel hochladen.

Das Motto der Staffel lautet: #BEaBRAND. Das heißt übersetzt: " Topmodels müssen heutzutage mehr leisten, als nur schön zu sein. Sie müssen zur Marke werden, sich selbst via Social Media vermarkten können. Und dieser Aspekt wird in der achten Staffel auch im Fokus stehen", weiß der Pressetext. Als wer schon immer eine Marke werden wollte, weiß, was er jetzt zu tun hat.