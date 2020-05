"Atmen" scheidet im Oscar-Rennen aus

Der deutsche Film " Pina" von Wim Wenders könnte in diesem Jahr einen Oscar erhalten. Der in 3-D gedrehte Dokumentarfilm über die Choreografin Pina Bausch ist zusammen mit acht weiteren Filmen in der Vorauswahl für die Nominierungen in der Kategorie bester fremdsprachiger Film.

Offiziell für den Oscar nominiert werden jedoch nur fünf der neun fremdsprachigen Filme. Welche das sind, wird am kommenden Dienstag bekanntgegeben, wenn alle Oscar-Nominierungen verkündet werden. Die Verleihung findet am 26. Februar in Los Angeles statt.