"Assassinate Assange": Wikileaks-Stück in Hamburg

Richters Arbeit über Assange, deren Grundlage mehrere persönliche und auf Video aufgezeichnete Gespräche mit ihm bilden, steht am 27. September erstmals auf dem Programm. An seiner Figur zeige Richter die Licht- und Schattenseiten der Freiheiten im Netz auf, betonten die Veranstalter. Zu Gast seien auch persönliche Berater des Gründers der Internetplattform Wikileaks, möglicherweise werde an dem Abend auch telefonisch der Kontakt zu Assange hergestellt.