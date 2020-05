Art Karlsruhe mit rund 15.000 Kunstwerken zum zehnten Geburtstag

Die Kunstmesse Art Karlsruhe zeigt bei ihrer zehnten Auflage bis zum Sonntag rund 15.000 Kunstwerke. Sie werden in vier Hallen von 220 Galerien aus 13 Ländern präsentiert. Die Spanne reicht von der klassischen Moderne bis zu aktuellen Werken. "Wir legen Wert auf den künstlerischen Aspekt, deshalb der Slogan "Mit Leidenschaft für die Kunst"", sagte Initiator und Kurator Ewald Karl Schrade am Rande der Eröffnung am Mittwoch.