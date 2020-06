Am größten Marktplatz der Gegenwartskunst

Ein Indikator, der immer wieder gern als Erfolgsindikator für die Kunstmesse Art Basel verwendet wird, ist die Zahl der am Flughafen Basel angemeldeten Privatjets. 100 waren es am Dienstag, weitere 50 am Mittwoch, meldete die dpa: Damit scheint bestätigt, dass die Messe in der beschaulichen Schweizer Stadt weiterhin eine Anlaufstelle für Superreiche aus aller Welt ist.

Dennoch ist die Messe, die von Donnerstag bis Sonntag (13.-16.6.) für allgemeines Publikum öffnet, nicht nur ein Umschlagplatz für sündteure Kunst: Als Informationsplatz für die Kunstszene ist sie auch aus dem Kalender von Museumsdirektoren und Kuratoren nicht wegzudenken. Und Galerien zeigen hier prinzipiell ihre beste Ware.