Ars Electronica: Wunderkammer der Techno-Kunst

Die Musik von Lady Gaga kann ziemliche Nebenwirkungen haben: positive ( Tanzverlangen) und negative ( Fluchtinstinkt). Aber beim Tesla Orchestra ist sie (potenziell) lebensgefährlich. Denn die US-Truppe macht Musik mit Blitzen.



Und zwar keinen kleinen: Durch zwei gewaltige Tesla-Spulen werden 26 Kilowatt Energie geschickt, die vier Meter hohe künstliche Blitze erzeugen. Und deren Millionen Volt an Spannung wird in Klangwellen verwandelt, die wiederum "Poker Face", "Final Countdown" oder "Also sprach Zarathustra" erklingen lassen.



Klingt schräg? Ist es auch, und damit perfekter Bestandteil in der Wunderkammer der Techno-Avantgarde, die das Computerkunst-Festival Ars Electronica jährlich in Linz öffnet. Ab heute, Mittwoch, bis zum 6. September dreht sich dabei alles um "Origin", um Orte, geschichtliche Momente und geniale Hirne, die Neues entstehen lassen.