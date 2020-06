Arnold Schwarzenegger traf Katy Perry Backstage

Zwei Kalifornier in Wien: Arnold Schwarzenegger und Popstar Katy Perry haben sich, gestern Donnerstag im Backstage-Bereich der Wiener Stadthalle nach dem Konzert der US-Sängerin getroffen. Die 30-Jährige outete sich bereits zuvor bei ihrem Auftritt mit einem T-Shirt mit der Aufschrift " Arnold is Numero Uno" als Fan des 67-jährigen "Terminators", berichtete die Wiener Stadthalle am Freitag.

Das " California Girl" aus Santa Barbara ließ auch auf Twitter wissen, dass sie Kaliforniens Ex-Gouverneur schätzt. Die Show von Perry sah Schwarzenegger gemeinsam mit 13.500 Fans. Beim anschließenden Backstagetreffen waren unter anderem auch Arnolds Agent Michael Knives und Alexa Wesner, die US-Botschafterin in Wien anwesend.