Was aus dem Triumph wurde

Den gleichen Witz, die hinreißende Ironie, die es noch in Salzburg gegeben hatte, erlebt man nun in Wien freilich nicht, was an den unterschiedlichen Fassungen liegt. In Salzburg war im Sommer die Urversion zu erleben, mit dem „Bürger als Edelmann“ von Molière als Vorspiel, von Bechtolf bearbeitet, und mit dem fabelhaften Komödianten Cornelius Obonya im Zentrum der Aufführung.

An der Staatsoper wird die Wiener Fassung aus dem Jahr 1916 gegeben, also mit komponiertem Vorspiel. Dass es während dessen Aufführung dennoch zahlreiche Lacher gab, ist dem makellosen, zynischen, aber stets noblen Peter Matić als Haushofmeister zu danken.

Die inhaltliche Änderung der Inszenierung im eleganten, sehr praktikablen Bühnenbild von Rolf Glittenberg betrifft vor allem das konfliktreiche Verhältnis zwischen dem Komponisten und der Zerbinetta, das sich immer mehr zu großer Liebe verdichtet. Am Ende der Aufführung stehen die beiden umarmt auf der Bühne, während Ariadne und Bacchus abziehen.

Das Dirigat von Generalmusikdirektor Franz Welser-Möst am Pult des präzise und fein nuanciert spielenden Staatsopernorchesters ist ebenso elegant und kultiviert wie die optische Umsetzung. Man hört jedes Detail der Partitur, wünscht sich aber im Vorspiel mehr Witz und Leichtigkeit, mehr Bereitschaft zum Fließenlassen der perlenden Motive.

Musikalisch exzellent gearbeitet ist der Beginn der Oper nach dem Vorspiel, auch Ariadnes „Es gibt ein Reich“. Beim Finale wiederum wünscht man sich einen intensiveren Klangrausch statt allzu strenger, strukturierter Kontrolle.

Bei den Personen des Vorspiels und der Oper gibt es neben Matić eine weitere Idealbesetzung: Krassimira Stoyanova als Primadonna/Ariadne. Sie legt ihre Partie sehr lyrisch an, verfügt aber über genügend Kraft, besticht mit exzellenter Technik und in allen Lagen mit ihrer warm-timbrierten Stimme. Ein famoses Rollendebüt, das Vorfreude auf weitere Strauss-Partien macht.

Impressionen der Oper