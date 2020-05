"Arbitrage": Wohlstand siegt über Moral

Es scheint in uns Kinogeher irgendwie eingeschrieben: Wir identifizieren uns gern mit den Hauptfiguren. Mögen diese Ratten sein oder Waschlappen oder wie hier: ein Schuft. So korrupt, so selbstverliebt, so über Leichen gehend kann er gar nicht sein: Man identifiziert sich einfach mit ihm. Einfach?

Das ist gar nicht so einfach. Selten hat das nämlich ein Regie-Erstling so gut hingekriegt wie „ Arbitrage“, geschrieben und inszeniert von US-Debütant Nicholas Jarecki. Und selten hat das ein Schauspieler so charmant beklemmend gespielt wie Richard Gere. Als superreicher Hedgefonds-Manager, der in einen Multimillionen-Dollar-Betrug involviert ist; der seine Frau betrügt; den Tod seiner Freundin zu vertuschen sucht (ist es gar Mord an ihr?) und noch die eigene Tochter anlügt. Trotzdem. Trotzdem schauen wir ihm zu, sympathisieren mit dem Betrüger und fiebern mit, wie er versucht davonzukommen.