Anton Corbijn blickt auf den meistgesuchten Mann

A Most Wanted Man" war einer der letzten Filme des im Februar 2014 verstorbenen Philip Seymour Hoffman und damit eines der letzten Zeugnisse seines unbestrittenen Könnens. Regie führte der Holländer Anton Corbijn, der auch für einige der besten Musikvideos der MTV-Geschichte verantwortlich zeichnet - man denke nur an "Heart-Shaped Box" von Nirvana oder Depeche Modes "It's No Good".

Corbijn liebt allerdings nicht nur das bewegte Bild, sondern auch das statische. Besonders in der Fotografie lässt er seine Exzentrik durchscheinen, porträtiert zum Beispiel Stars, die auf dem Foto kaum zu sehen sind und wird dafür geliebt.

Mit dem bei Schirmer/ Mosel erschienen Bildband "Looking at A Most Wanted Man" war er ein Reporter in eigener Sache, fotografierte die Szenerien an seinem eigenen Set und war somit Herr über alles Bildliche. Das Ergebnis ist eine Art Tagebuch, voller stimmungsvoll kühler Farbfotos umrahmt von handgeschriebenen Anekdoten, Kommentaren und Zeichnungen. Corbijn erzählt damit eine ernste wie spielerische Geschichte, in er der Stadt Hamburg (Drehort des Films, Anm.) und Philip Seymour Hoffman ein kleines Denkmal setzt.