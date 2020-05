Anna Badora bleibt bis 2017 Chefin in Graz

Die Intendantin des Grazer Schauspielhauses, Anna Badora, hat ihrem neuen Vertrag zugestimmt und wird bis 2017 das Theater leiten. Zuvor hatten bereits Opern-Chefin Elisabeth Sobotka und Next-Liberty-Geschäftsführer Michael Schilhan ihre ebenfalls bis 2017 dauernden Verträge unterzeichnet.



Anna Badora wurde 1951 im polnischen Tschenstochau geboren und studierte Darstellende Kunst in Krakau. Als erste Frau schloss sie am Wiener Reinhardt-Seminar ein Regiestudium ab und arbeitete ab 1984 an verschiedenen Häusern. Von 1991 bis 1996 war sie Schauspieldirektorin in Mainz, von 1996 bis 2006 Intendantin am Düsseldorfer Schauspielhaus. Seit 2006 leitet sie das Grazer Schauspielhaus und hat immer wieder herausragende Produktionen in der Murmetropole verwirklicht. Zuletzt inszenierte sie die viel beachtete Uraufführung "Geister in Princeton" von Daniel Kehlmann. Ihr Vertrag wäre 2014 ausgelaufen und wurde nun um drei weitere Jahre verlängert.