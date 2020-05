"Ang'speist": Erkundungen im Wiener Magen

Der Zufall verhilft Weihs just am Premierentag zu einem "Bühnenbild": In einen (Täglich alles-)Zeitungshalter eingespannt hängt hinter ihm die Kronen Zeitung an der holzvertäfelten Wand, der Titel des Tages: "Jedes 5. Kind ist viel zu dick!" Stimmiger als diese Schlagzeile ist nur mehr der Ort des Kabarettabends, das Weinhaus Sittl am Lerchenfelder Gürtel. Das gemütliche Salettl im Gastgarten (Pelikan-Stüberl) erscheint wie ein Fenster in eine andere Zeit. Als noch die Einbrennsuppe in Mode war. Auch diese ist für Weihs "a Begriff aus ana Zeit, die's eigentli goa ned geb'm hot". Aber selbst "die Zukunft is a ned mehr des, wos's amoi woa." Das Bonmot bezieht Weihs auf das Schutzhaus "Zur Zukunft" auf der Schmelz und das dort angebrachte Schild: "85 Jahre Zukunft".



Weihs beschränkt sich nicht darauf, Texte aus der Jahrhundertwende oder Alt Wiener Schmankerl aufzutischen. Die literarische Reise führt über Ernst Jandls "Mahlzeit" ("haben stecken in das mund das nudelrund auf gabel") bis zu Franzobel ("Wos im Reisfleisch olles drin is'...") und zu den Dialekt-Miniaturen von El Awadalla. Die kernigen Texte der Wienerin fügen sich besonders gut ins Bild. Und Weihs selbst führt in einem Gedicht mit Rhythmusbegleitung das Schimpfen der Naschmarkt-"Fratschlerinnen" vor Augen. Ein Kulturgut - denn die Gemüseverkäuferinnen machen aus beinahe jedem bekannten Lebensmittel ein Schimpfwort.