André Heller im Gespräch mit seiner Mutter: "Jetzt ist zwischen uns alles harmonisch"

Das Buch "Uhren gibt es nicht mehr" erscheint am 13. März bei Zsolnay. Im KURIER lesen Sie schon heute zwei der Gespräche.

Erstes Gespräch

André: Möchtest du mir etwas sagen?

Elisabeth: Weißt du, das Reden hab ich ein Leben lang überschätzt, ich rede nur mehr das Nötigste,das Schweigen bringt für gewöhnlich höheren Genuss. Die besten Gesellschafter sind in meiner Situation Kreuzworträtsel. Da beweise ich mir, dass ich noch nicht ganz verblödet bin.

Hast du denn manchmal das Gefühl zu verblöden?

Foto: /©Archiv André Heller (4) Die Angst hab ich schon, aber ich vergess nur manches, das ich wahrscheinlich auch für gar nichts mehr brauchen kann. Irgendetwas räumt in meinem Gedächtnis auf, und das Überflüssige wird ausgeschieden. Seitdem hab ich auch nie mehr Kopfweh.

Glaubst du, dass alles, was sich seit einiger Zeit in dir an Veränderungen bemerkbar macht, einen Sinn ergibt?

Ja natürlich, es ergibt einen Sinn. Ich glaub, es sind Verabschiedungen, zum Beispiel die Auhofstraße löst sich auf, und den großen Kastanienbaum vor dem Fenster, den gibt es auch schon nicht mehr.

Wie nimmst du denn das genau wahr? Ist an der Stelle des Baums jetzt eine Lücke?

Nein, keine Lücke, dort ist etwas anderes, das füllt sich.

Womit hat es sich gefüllt?

Das weiß ich nicht; es ist dort etwas anderes, ein Huschen vielleicht.

Was meinst du mit Huschen?

Na ja, ein Huschen halt, du kennst das ja, es huscht.

In meiner Welt huscht manchmal etwas vorbei.

Und in meiner Welt bleibt es. Ein Huschen, das halt bleibt.

Glaubst du, wir beide leben in unterschiedlichen Welten?

Ja, unbedingt. Du lebst in der Phantasie und ich eher sehr in der Wirklichkeit.

Wie ist das in der Wirklichkeit?

Das ist schwer zu erklären: Alles ist eben so, wie es ist, ganz wirklich eben.

Und du glaubst, in meiner Welt ist viel mehr unwirklich?

Wahrscheinlich.

[Langes Schweigen]

Ich war eine schwere Sünderin.

Das nehme ich dir nicht ab, Mami. Was hast du denn für Sünden begangen?

Da fällt mir jetzt nix ein, aber wahr ist es trotzdem.

Was ist denn das überhaupt, eine Sünde?

Schlechte Manieren im Denken und Tun. Der Mozart war auch ein Sünder.

Wie kommst du denn darauf?

Das erzählt seine Musik. Hör dir ruhig einmal Mozart an, dann weißt du es.

Mozart ist doch eher heiter und immer von großer Klangschönheit.

Vielleicht lachen seine Melodien manchmal seine Sünden aus. Eine Lachmusik.

Wer sind denn deine Lieblingskomponisten?

Der Mozart, der Schubert, der Puccini und der Richard Strauss. Der Russe ist auch gut. Den hör ich so gern.

Der Strawinsky? Oder der Schostakowitsch?

Der ist großartig. Nein, nein, ein anderer. Mit einem gepflegten Bart.

Meinst du den Tschaikowski?

Ja, den. Der konnte herrlich Klavier spielen.

Hast du ihn denn noch gekannt?

Ich weiß nicht, es kommt mir so vor. Das Klavier hatte schwarzweiße Tasten.

Mami, jedes Klavier hat das.

Elfenbein und Kohlen.

Was genau ist Elfenbein?

Das ist Gebein von Elfen, etwas sehr Seltenes und Teures.

Und Fliegenpilze sind Pilze auf Fliegen.

So ein Unsinn. Was du manchmal zusammenredest.

Sag du irgendein besonders schönes Wort.

Ein besonders schönes Wort? Schön ist ein besonders schönes Wort.

Ist sehr schön mehr als schön?

Klingen tut es weniger schön. Schön ist schöner ohne sehr.

Das finde ich auch.

[Stille]

Ich liebe dich, Mami.

Das weiß ich, ich lieb dich auch. Jetzt ist zwischen uns alles harmonisch.

Früher war das anders, wir hatten oft Streit.

Wegen der Unterschiede.

Welcher Unterschiede?

Na, der zwischen dir und mir. Ich bin ganz anders und kann nicht so schweben.

Foto: /©Archiv André Heller Du meinst, ich kann schweben?

Du warst manchmal so von oben herab, als ob du schweben würdest, das ist einer der Unterschiede.

Was unterscheidet uns noch?

Wir sind beide Menschen.

Du bist immer viel tapferer als ich gewesen.

Findest du? Ich bin eben so, da kann man halt nichts machen.

Du jammerst nicht bei Schmerzen, du hast jedes Unglück und viele Gemeinheiten stoisch ertragen. Ich hab dich nur einmal in siebzig Jahren richtig weinen sehen, als deine große Liebe, der Gustl, ganz plötzlich gestorben ist. Da bist du im Bett gelegen und hast fassungslos schluchzend immer wieder mindestens eine Stunde langdas Wort tot wiederholt. Immer nur tot, tot.

Das war auch das Schrecklichste. Der Gustl war eine Freude, so etwas gibt es nur selten. Er hat französische Gedichte aufsagen können. Das kannst du nicht.

Soll ich dir eines aufsagen, halb deutsch, halb französisch?

Ja, wenn es interessant ist.

Le Boeuf, der Ochs, / La Vache, die Kuh, / Ferme la porte, / Hau’s Türl zu.

Das ist alles?

Ja.

Der Gustl dreht sich im Grab um.

Wo möchtest du eigentlich begraben sein?

In der Heller-Gruft am Döblinger Friedhof.

Du möchtest beim Papi liegen? Das wundert mich bei eurer Beziehung.

Foto: /©Archiv André Heller So schlecht war sie auch wieder nicht.

Ich hab das anders in Erinnerung. Hast du ihn denn gemocht?

Er konnte nett sein.

Wann denn?

Auf Reisen.

Ihr seid doch zu meinen Lebzeiten kaum jemals gereist.Vielleicht einmal im Sommer von St. Gilgen nach Bad Ischl zur Konditorei Zauner.

Da haben wir Walderdbeertorte gegessen.

Und der Papi war da immer so nett?

So nett war er auch wieder nicht, er konnte schrecklich sein.

Ja, vor allem.

Ich war ja so jung, wie ich ihn geheiratet hab. Knapp neunzehn. Ich hab gar nichts gewusst, und er war sehr gebildet und hat mir gleich einen Blaufuchs geschenkt, und seine Freunde waren alle wirkliche Herren, die ja mittlerweile völligausgestorben sind.

[Stille]

Diese Orchidee hat eine gute Qualität.

Woran erkennst du das?

Na, meine Augen finden die Qualität überall, wo es eine gibt. Ich habe Weltreisen unternommen, weißt du das?

Natürlich, ich hab sie dir ja geschenkt.

Aber ich war ohne dich auf den Schiffen.

Du wolltest nach dem Tod vom Gustl unbedingt einen interessanten Mann kennenlernen, und ich hab gedacht, das wäre vielleicht auf einer Kreuzfahrt möglich. Die Route ging um Südamerika herum.

Ja, ich war nie seekrank und habe jemanden kennengelernt, aber das war nix.

Es war ein Notar aus Krems. Ein Debakel. Du reist extra nach Südamerika und lernst einen Notar aus Krems kennen. Nach Krems hättest du ja mit dem Radl fahrenkönnen.

Er war keine Beautéschönheit und wollte auf hoher See immer bauernschnapsen, das verabscheue ich. Überall.

Mit den Männern hast du im Großen und Ganzen kein Glück gehabt.

Es gibt ja noch was anderes als Männer.

Meinst du Frauen?

Ich bin ja selber eine. Ich meine zum Beispiel Glocken. Kirchenglocken und Glockenspiele, die sind ein guter Eindruck.

Aber auch laut.

Laut ist der Herzschlag. Manchmal kann ich nicht einschlafen, weil er so dröhnt.

Macht dir so etwas Angst?

Ich hab keine Angst mehr, das zahlt sich nicht mehr aus.

Wieso? Du kannst noch viele Jahre leben. Als du achtzig geworden bist vor mehr als zwanzig Jahren, hast du schon gesagt, den Fauteuil lass ich nicht mehr frisch tapezieren, das zahlt sich nicht mehr aus. Jetzt wirst du wahrscheinlich bald die Johannes-Heesters-Plakette für exorbitant langes Leben erhalten.

Der Heesters hat beim Singen geknödelt, aber war erstklassig für die Untreue begabt.

Was du alles weißt.

Das wissen doch alle.

Hätte er dir gefallen als Mann, der Heesters?

Foto: /©Archiv André Heller Er war ein Feschak, aber mir hat der Gert Voss gefallen, den hab ich verehrt.

Der Gert hat dir doch tatsächlich mit dem Michael Haneke zum 95. Geburtstag einen Preis gestiftet.

Was für einen Preis?

Dort am Kamin steht er, ich bring ihn dir.

[Elisabeth betrachtet die Glasskulptur.] Das hab ich noch nie gesehen. Wer hat das hergestellt und hingestellt?

Wahrscheinlich deine Betreuerin. Aber erhalten hast du sie in Gardone am 9. August 2011. Du hast dich damals sehr gefreut. Da steht eingraviert: "Für die schönste und eleganteste 95-jährige Dame Österreichs. Überreicht von der Fachjury Michael Haneke und Gert Voss."

Keine Ahnung. Unglaublich, was es alles gibt, das es nicht mehr gibt in meinem Hirn.

[Pause]

Der Park ist so schön.

Der in Gardone?

Ja, dein Park, den hast du zu verantworten. Edelweiß gibt es dort, und die großen Fische kann man streicheln.

Die japanischen Koi-Karpfen.

Pass gut auf, damit der Park nicht beschädigt wird. Er braucht Schutz vor Blitzen und Stürmen und vor Unvernunft.

Alles auf Erden braucht Schutz vor Unvernunft.

So viel Schaden kommt von den Menschen. Sie trampeln über alles drüber, auch über sich selbst.

Da hast du recht. Warst du denn rücksichtsvoll dir selbst gegenüber?

Etwas mehr Schonung wäre richtiger gewesen, aber der Krieg ist eben schonungslos.

Hast du das Gefühl, im Krieg zu leben?

Du nicht? Immer ist Krieg, das ist furchtbar, die Tauben nützen gar nichts.

Wie meinst du das?

Die sollen doch Frieden bringen, und bringen ihn nie, die Tauben.

Was ist das Schrecklichste, das du im Krieg erlebt hast?

Die Nächte mit den eigenen Gedanken und das Andere.

Welches Andere?

Dass Gott das zuließ.

Aber Gott hat doch damit nichts zu tun, das sind ganz allein die Menschen, die das Unglück erschaffen. Wir sind für unsere Taten verantwortlich.

Kann er nicht eingreifen, der Gott?

Für das Irdische sind ganz und gar wir zuständig.

Aber er könnte eingreifen.

Wie stellst du dir denn diesen Gott vor?

Wenn ich das wüsste. Was glaubst du?

Ich weiß, dass die Liebe das Göttliche ist, es ist in uns, und wir sind in ihm.

Na ja, wenn du das glaubst, dann kann man halt nichts machen.

Ich glaube es nicht, ich weiß es.

Sagt man nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß? So sagt doch der gescheite Herr.

Mit unserem Bewusstsein kann man schon ein bisschen was genau wissen. Du weißt ja auch, dass die Erde keine Scheibe ist und sich um die Sonne dreht.

Eigentlich weiß ich das nicht, ich glaub es.

Und glauben heißt nichts wissen.

Ja. Das hab ich auch schon gehört. Und jetzt bin ich müde.

Zweites Gespräch

André: Wie geht es dir?

Soso, lala. Disziplin, Disziplin, Disziplin. Heute hab ich gemerkt, dass ich nicht mehr auseigener Kraft aus dem Fauteuil aufstehen kann, das deprimiert mich schrecklich. Ich bin total auf Hilfe angewiesen, was soll das für einen Sinn haben?

Willst du sterben?

Falsch wäre es nicht.

Ich glaube, wenn du es wirklich wolltest, würdest du sterben, aber du möchtest noch hier sein und lässt nichtlos. Bei der Pieps war es auch so. Wahrscheinlich gibtes noch einiges zu lernen oder zu verzeihen oder auszukosten.

Ja, irgendetwas wird es sein. Die Kinder würden mir halt sehr abgehen, der Fritz und du und die Enkel.

Du kannst auch ohne Körper mit uns kommunizieren, wir sind ja auf ewig seelisch vernetzt.

Das wäre schön, aber was ist, wenn da nichts ist?

Dann wirst du es nicht bemerken, und nichts wird dir abgehen, weil da eben nichts ist.

Hältst du das für möglich?

Nein, absolut nicht.

Ich will nach Hause.

Du bist doch zu Hause. Das ist deine Wohnung mit deinen Gegenständen, Möbeln, Büchern und Bildern.

Ich fühl mich aber hier nicht zu Hause. Es ist nicht mehr so, wie es immer war.

Was ist anders?

Ich bin anders. Irgendetwas bahnt sich an.

[Pause]

Irgendetwas bahnt sich an.

Hast du eine Vorahnung?

Ja. Im Krieg hab ich auch geahnt, dass die Bombenflieger kommen.

Die Flieger waren ja die sogenannten Feinde, aber in Wirklichkeit waren sie Teil der Befreiung.

Befreit sein ist etwas Gutes. Vielleicht kommt die Befreiung. Aber ohne Feuer. Das Feuer und der Lärm und die Explosionen dürfen nicht sein, das hält man nicht aus.

[Pause]

Aber was hält man nicht alles aus, die Folgen kommen erst später. Ich hab jetzt viel schlechtere Nerven als zu Beginn meiner vielen Abenteuer.

Ich hab so oft Angst um dich, das ist nicht leicht, so ein Kind zu haben.

Ich weiß, Mami, aber wir haben einander ausgesucht.

Vielleicht ist es so.

Ich hab genau dich als Mutter gebraucht und du genau mich als Sohn. Wir sind für einander eine ernste Herausforderung und oft ein Ärgernis und immer ein klarer Spiegel.

Du warst ein schwieriges Kind, oft so unbegreiflich und so anders als ich und der Fritz und eigentlich alle.

Du warst mir auch in vielem ein Rätsel und der Papi noch viel mehr. Bist du dir übrigens ganz sicher, dass er mein Vater ist?

Ja natürlich! Ich war doch so treu.

Das glaubst du doch selber nicht.

[Elisabeth lacht.]

Du sollst es aber glauben.

Als mein Taufpate war doch ursprünglich der Franz Lehár vorgesehen, er ist dann krank geworden und musste absagen. Ich hab manchmal den Verdacht oder die Hoffnung, dass er mein geheimer Vater war.

So ein Blödsinn, wir waren befreundet, aber ich war auch mit der Sophie, seiner Frau, befreundet. Sie hat mir sogar eine Brosche vererbt. Das waren doch ganz alte Leute. Nein, nein, der Papi war hundertprozentig dein Vater, den wirst du nicht los.

Würdest du ihm in der anderen Dimension gern begegnen?

Warum nicht? Ich würde ihm einiges sagen.

Zum Beispiel?

Das sag ich nur ihm.

Hat der Lehár einmal für dich Klavier gespielt?

Natürlich, öfter in Bad Ischl in seiner Villa. Da ist ihm manchmal der Staubzucker vom Schnurrbart gerieselt. Er hat gern Mehlspeisen, Krapfen oder soetwas, gegessen, die übervoll mit Zucker waren.

Etwas, was ich dich schon lange fragen will: Bist du eigentlich mit dir befreundet?

Eher nicht. Ich war mir nie besonders sympathisch. Schon weil ich so groß war. Das war immer mein Leiden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß ein Meter zweiundachtzig in meiner Generation war. Riesin haben sie mich ausgespottet. Ich habe mich bemüht, gebückt zu gehen, und immer flache Schuhe getragen, damit ich kleiner wirke. Die Pieps hatte einmal die ganz schlechte Idee, mich als Sechzehnjährige nach Salzburg zum Sommertanzkurs der Isadora Duncan zu schicken. Das war im Schloss Leopoldskron, das dem Max Reinhardt gehört hat. Da mussten alle um einen Baum herumhüpfen, ganz nach eigenem Gutdünken, und ich – als mit Abstand Größte – war immer der Baum. Das war ein schrecklicher Sommer, und ausnahmsweisehat es auch nie geregnet.

Du hast doch immer und zu Recht als Schönheit gegolten.

In meiner Generation war ich die Riesin, später sind die Mädeln nachgewachsen, und heute gibt es Mannequins, die sind einen Meter fünfundneunzig.

Aber dein Spitzname war Hasi. Das steht doch für etwas Kleines, Zartes.

Weil ich so scheu und zaghaft und verschreckt war. Nicht besonders lange, aber der Name ist mir geblieben.

Ich kenn dich fast nur sehr energetisch, sportlich und jahrzehntelang völlig überflüssigerweise opportunistisch.

Ich bin konfliktscheu, aber sonst nicht feig.

Mit zunehmendem Alter bist du allerdings auch undiplomatischer geworden, und ich hab das genossen.

Das ist mir gar nicht so aufgefallen, vielleicht bin ich einfach nur schwächer geworden, und mein wahres Denken zu verbergen wurde mir zu anstrengend.

Was war das Mutigste, das du je getan hast?

Beim Schifahren auf der Streif war ich nicht schlecht, unterm Hitler bin ich zweimal vor dem Volksgerichtshof gestanden wegen Feindsender-Hören, auch um deine Mutter zu sein, braucht man viel Mut und Humor.

Anmerkungen

Der Gustl: Gustav Figdor, 1905 bis 1975, Gutsbesitzer

Papi: Stephan Heller, 1895 bis 1958, Ehemann von Elisabeth, Vater von André Heller

Gardone: Giardino Botanico Fondazione Heller am Gardasee

Isadora Duncan: 1877 bis 1927, US-amerikanische Tänzerin und Choreographin, Wegbereiterin des modernen Ausdruckstanzes

Pieps: Lotte Scholdan, Jahrgang 1894, Mutter von Elisabeth Heller, vier Ehen (mit Elisabeths Vater Hans Wenig, mit Fritz Reimers, Fritz Reitler und Albert Pogazhnik)

Fritz Heller: Geboren 1934, Sohn von Elisabeth und Stephan, Bruder von André Heller

Foto: /Zsolnay Aus: André Heller, "Uhren gibt es nicht mehr. Gespräche mit meiner Mutter in ihrem 102. Lebensjahr". ©Paul Zsolnay Verlag Wien 2017. Erscheint am 13. März