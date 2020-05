"Amour" auf Shortlist für den Oscar 2013

Die Chancen, dass der österreichische Regisseur Michael Haneke den Erfolgslauf seines aktuellen Films "Amour" ("Liebe") mit einem Auslands-Oscar krönen kann, steigen: Am Freitag gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, dass sich das Werk mit acht weiteren in der engeren Auswahl für die offizielle Nominierung zum besten ausländischen Film befindet. Die endgültige Liste der fünf offiziell Nominierten wird dann am 10. Jänner bekannt gegeben.