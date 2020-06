Nur für dieses Wochenende: Exklusiv für alle KURIER-LeserInnen, bietet das MAK gratis Eintritt am 24.03. und 25.03.2012.

Schnappen Sie sich Ihren KURIER und zeigen Sie am Eingang Ihr Exemplar - so einfach kommen Sie in den Genuss eines gratis Museumsbesuchs.