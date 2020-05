Am besten man wird Vampir

Es ist verdammt hart, der letzte zu sein, aber Taylor Lautner ist nun endlich auch eine Wachsfigur (und zwar bei New Yorks Madame Tussaud’s). Dabei war der menschliche Werwolf der Twilight-Saga bisher der noch am wenigsten Wächserne in der Runde.

Lautner ist es auch, der eine der wenigen witzigen Szenen im großen Finale der Teenie-Vampir-Saga ausspielen kann. Er darf sich nämlich ausziehen. Um zu beweisen, dass es auf der Welt auch Vampire und Werwölfe gibt, lässt er vor dem Polizisten (und Vater Bellas) die Hüllen fallen, unverhohlen auf Homosexualität anspielend. In Anbetracht der braven Familienwerte, die sonst so in „ Twilight“ transportiert werden, fast schon kühn Szene (wobei der Polizist immer wieder keusch wegschaut.)