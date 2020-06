"Alter Schwede": Lars Ruppel ist Poetry Slam Meister

Lars Ruppel ist der neue deutschsprachige Meister im Poetry Slam. Mit einem Gedicht über die Redewendung "Alter Schwede" gewann der 29-jährige gebürtige Hesse am Freitagabend in Dresden das Finale der 18. Meisterschaften der modernen Dichter. Dabei erzählte Ruppel in fulminanter Manier die "wahre" Geschichte hinter den Möbeln von Ikea.