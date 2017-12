"Alte Jungs": Ausstieg aus dem Seniorenheim

Die Geschichte ist schnell erzählt: Eine Gruppe von älteren Herren hat es satt, im Altersheim wie debile Kinder behandelt zu werden, will ausziehen und eine Art autonome Wohngemeinschaft für Pensionisten gründen.

Diese Prämisse hat man schnell kapiert. Viel schwieriger schon die Frage: Welche Sprache sprechen sie eigentlich, diese alten Jungs? Ist das Jiddisch? Oder eine seltsame Form von Vorarlbergerisch? Oder doch Französisch?

Stellt sich heraus, es ist luxemburgisch – und das ist auch schon so ziemlich das Aufregendste, was sich über diese etwas zerfranste Tragikomödie Made in Luxemburg sagen lässt.

Dass auch ältere Herrschaften gern ins Kino gehen, sich verlieben wollen und womöglich noch Sex haben, hat die Filmindustrie längst begriffen. Von "Best Exotic Marigold Hotel" über "Abgang mit Stil" und "Ein Mann namens Ove" bis hin zu – auf gut Wienerisch – Karl Merkatz in "Anfang 80" werden Dramedies mit Oldies, but Goldies aus aller Welt vom Stapel gelassen. Nur Luxemburg hat bislang gefehlt.

Kuckuck

Wie sich herausstellt, leiden auch dort ältere Menschen darunter, dass man sie ins Heim abschiebt, auf ihr gespartes Geld scharf ist und ihnen seitens einer ins Karikaturhafte gezerrten Heimleiterin der Pornokanal im Fernsehen abgedreht wird.

Vier alte Knaben beschließen daraufhin den Ausstieg aus dem Seniorenheim bzw. werden von besagter Heimleiterin vor die Tür gesetzt. Gemeinsam versuchen sie Kapital aufzustellen, um eine Immobilie für die geplante Hausgemeinschaft in Stand zu setzen.

Der Charme von Andy Bauschs Ensemblespiel liegt in der unaufgeregten Milieubeschreibung einer luxemburgischen (unteren) Mittelschicht, die vom sozialen Abstieg bedroht ist. Der Kuckuck klebt bereits auf der Xbox und Bagger lauern vor der Schrebergartensiedlung, wo sich Pensionisten und Zugereiste mit Mühe die Miete leisten können.

Allerdings plagen zwangsoriginelle Drehbucheinfälle den Verlauf der Story: Eine skurrile Erbtante wird aus dem Hut gezaubert, eine uneheliche Tochter samt Kind eröffnet einen weiteren Nebenschauplatz und eine medizinische Diagnose sorgt für Drama. Unentschlossen mäandert die Handlung zwischen den einzelnen Figuren hin- und her, weiß nicht recht, ob sie lustig oder traurig sein soll – und entscheidet sich zuletzt für das Harmlose.

INFO: LUX 2017. 111 Min. Von Andy Bausch. Mit André Jung, Marco Lorenzini, Paul Greisch.

