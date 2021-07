Alles bestens 2012

BUCH

Henry Miller: „Tropic of Cancer“. Er schreibt aus dem Bauch heraus und trotzdem analytisch genau. Er scheißt sich nix, sehr inspirierend!

BILDBAND

Peter Beard, „The End of the Game: The Last Word from Paradise“. Afrika in Text & Bild, jawohl! Und: Manfred Pauker, „Artists“. Verschiedene österreichische Künstler in recht wilden und eigenwilligen Porträts. Ein Spitzen-Cover!

FILM/DVD

„Balada Triste de Trompeta – The Last Circus“ von Álex de la Iglesia. Ein völlig wahnwitziges Werk. Brutal, lustig, schön und in der Kombination einzigartig

CD/DOWNLOAD

Georges Delerue, „Le Mepris“ (Filmmusik). Ein guter Ausgleich zu den vielen Louis-de-Funès-Filmen, die ich mir zum Gaudium meiner selbst reingezogen hab

SCHÖNSTER TAG

Freitag im Sitzen eingeschlafen. Samstag im Raureif aufgestanden, nass im Pyjama auf einer Wiese abgerollt, später Brettljause und Freiluftkino. Sonntag eine kurze Arie komponiert (4,3 Sekunden), danach Lungenbraten (vegetarisch) mit Reis und gemischtem Salat, abends eine Runde Flaschen- drehen im See, nachts Jerry Lewis als „Cinderfella“ im Traum erschienen (3,4 Sekunden)

LIVE-EVENT

Gerhard Polt live. Ich hab ihn schon als Kind auf der Bühne und im Fernsehen gesehen und ihn vor zwei Jahren kennen gelernt. Wir werden zusammen in einem Film spielen – ein sehr lieber Mensch, ich freu mich.