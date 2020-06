Alfred Klinkan: Wiederfindung eines Welterfinders

Die Galerie bei der Albertina in Wien (Lobkowitzplatz 1) hat nun wichtige Teile des Nachlasses zu einer Ausstellung arrangiert und einen Katalog produziert. Damit bietet sich 20 Jahre nach Klinkans Tod die Möglichkeit, einem außergewöhnlichen Werk auf die Spur zu kommen: Von der Frühzeit, in der Klinkan in bockiger Auflehnung vordergründig naive „Strickbilder“ von Waschlappen oder Socken malte, spannt sich der Bogen zu farbensprühenden Gemälden, in dem sich Fabelwesen und Fantasiegestalten ein Stelldichein geben.

Was allen Bildern gemeinsam ist, ist ihre malerische Qualität: Sie sind entschlossen mit Farbe und Pinsel gestaltet, mal mit fein ziselierten, mal mit kräftigen Strichen, aber immer mit der Kraft eines Malers, der sich seines Metiers sicher ist. Mit Preisen zwischen 11.000 und 30.000 Euro will die Galerie die Gemälde unter Sammler bringen – für die Wahrnehmung eines Künstlers ist eben auch die Präsenz am Markt entscheidend. M. Huber