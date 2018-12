Alexander Wrabetz: Catch Me If You Can

Was heißt eigentlich "zeitnah"? Dass man noch zuwarten will. Erst jüngst verwendete ORF-Chef Alexander Wrabetz diesen Ausdruck im Zusammenhang mit der Ausschreibung der seit einem Jahr ausständigen Channelmanager für ORFeins und ORF 2. Die Bank, auf der er Prioritäten je nach politischer Wetterlage nach hinten schiebt, muss enorme Ausmaße haben. Und der Generaldirektor scheint im ersten Jahr seiner dritten Amtszeit endgültig im Modus "Catch Me If You Can" angelangt zu sein: Wenn ihr was von mir wollt, müsst ihr mich erst einmal festnageln können.

Zuletzt geschah das im März, als Wrabetz verkündete, er werde die strategisch angeblich so wichtigen Chefs für die beiden wichtigsten Sender des Landes "im April" ausschreiben. Dann kam die vorgezogene Nationalratswahl. Und damit die Verschiebung auf "nach der Wahl". Zuletzt wurde der Planungsstand bescheiden auf "zeitnah" zurückgefahren.

"Rund um den Jahreswechsel dürfte die Ausschreibung erfolgen", sagen informierte Kreise im ORF. Gemeint ist damit wohl: Schauen wir mal, ob es bis dahin eine Regierung gibt. Und was die will. Die Bank ist bekanntermaßen lang und nachdem das ORF-Fernsehen schon bisher ohne Channel Manager für ORFeins und ORF2 ausgekommen ist, kann man sich das bißchen Taktiererei locker leisten. Außerdem geht es im engeren Sinne um zwei Posten, die Wrabetz bei seiner Wiederwahl SPÖ und ÖVP versprochen hat. Noch immer weiß keiner, was die Channelmanager überhaupt dürfen.