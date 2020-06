Der fliegende Österreicher

Noch einmal zur Präzisierung die Fakten: Der Aufsichtsrat des italienischen Opernhauses hatte dem gebürtigen Wiener am Donnerstag nach stundenlangen Beratungen aufgebürdet, den im Herbst 2014 beginnenden Vertrag schon nach der Weltausstellung in Mailand 2015 auslaufen zu lassen. Selbstverständlich könne er sich für die Zeit danach wieder bewerben. Pereira, der sogar einen Entschuldigungsbrief an den Aufsichtsrat geschrieben hatte, akzeptierte und sagte: „Es tut mir leid, dass ich übertrieben habe.“

Was der Übertreibungskünstler angerichtet hat: Er initiierte als designierter Scala-Intendant den Ankauf von vier Opernproduktionen aus seiner Salzburger Zeit. Insgesamt 690.000 Euro sollten „Falstaff“, „Die Meistersinger von Nürnberg“, „ Lucio Silla“ und „ Don Carlos“ kosten. Fairerweise muss man sagen, dass das a priori nicht verwerflich wäre. Für die Scala ist das eine kostengünstige Variante, im Weltausstellungsjahr zu möglichst vielen Produktionen zu kommen. Und die Salzburger Festspiele könnten damit ihre (von Pereira verursachten) Abgänge in ein leichtes Plus umwandeln. Salzburgs SP-Bürgermeister Heinz Schaden, seit Jahren einer der schärfsten Kritiker von Pereira, glaubt jedoch nicht mehr an das Zustandekommen dieses Deals: „Es ist unwahrscheinlich, dass die Einnahmen erwartungsgemäß fließen werden. Ich fürchte, da werden wir einiges abschreiben müssen.“

Pereiras größter Fehler bei dieser Aktion war, dass es sich wieder um einen seiner Alleingänge handelte. Der amtierende Scala-Chef Stéphane Lissner war wohl kaum, der Aufsichtsrat des Opernhauses gar nicht eingebunden. Darauf reagiert man in Mailand verständlicherweise verschnupft. Schon in Salzburg war Pereira bei seinem Kuratorium in Ungnade gefallen.

Bei diesen Streitigkeiten war es primär um Ausweitung des Programmes und des Budgets gegangen. Diese Konflikte hatten zum vorzeitigen Rückzug Pereiras geführt – und zu einer Interimslösung für 2015 und 2016. In diesen Jahren werden die Festspiele von Sven-Eric Bechtolf und Helga Rabl-Stadler geführt. Heuer ist noch Pereira im Amt, ab ’17 folgt Markus Hinterhäuser.