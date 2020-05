Alexander Kluge erhält Düsseldorfer Heine-Preis

Der Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge (82) erhält den Heine-Preis 2014 der Stadt Düsseldorf. Das teilte die Stadt am Sonntag nach einer Sitzung der Jury mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Er soll am 13. Dezember überreicht werden, dem Geburtstag von Heinrich Heine.

Kluge knüpfe als wichtiger Vertreter der Kritischen Theorie "an das poetische, publizistische und politische Schaffen Heinrich Heines an", heißt es in der Begründung der Jury. "Ohne Schere im Kopf montiert er subjektive Erfahrungen und authentische Materialien zu Kunstwerken, die ins Staunen versetzen und die moderne Existenz zugleich spiegeln und herausfordern."