Alex Katz: "Ich hatte nie viel Temperament"

In der Ausstellungshalle geht Katz zunächst zu Skizzen, die er als Student in den 1940er-Jahren in der New Yorker U-Bahn anfertigte. "Der erste Zeichenlehrer, den ich auf der Kunstschule hatte, sagte: Wir erlauben hier keine Perspektive und keine Modellierung", erinnert er sich. "Wir zeichnen nur Linie und Fläche, und das Bild bleibt flach. Das war das modernistische Diktum." Katz befolgt es, auch in seiner Malerei, bis heute.

Bei den Skizzen unterscheidet der New Yorker zwischen "deskriptiven" Blättern und solchen, bei denen es um Komposition und Proportionen geht. "Wenn du gut bist, zeichnest du innerhalb und außerhalb der Linie zugleich", sagt Katz. "Das taten Picasso und Matisse auch."

Trotz seiner intensiven Beschäftigung, erzählt der Künstler, ließ er nach der Studienzeit das Zeichnen zehn Jahre lang ruhen. "Beim Zeichnen geht es darum, mit der Linie etwas einzugrenzen. Ich wollte Ausdehnung", sagt er. Katz begann in der Landschaft zu malen, erforschte die Kraft von Farben und Flächen. "Als ich 1960 wieder zu zeichnen anfing, war ich dabei viel besser geworden." Das Porträt, auf das er wie zum Beweis deutet, trägt schon alle Merkmale eines "typischen" Katz: Die Ebenmäßigkeit, die Reduktion, die Direktheit.