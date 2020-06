Adler-Olsens letzte Szene liegt im Tresor

Die Firma, an die Sie die Rechte für Ihre Bücher verkauft haben, gehört zum Teil ihm. Sind Sie mit der Verfilmung zufrieden?

Nein, da ist was schiefgegangen. Dabei habe ich an einer Drehbuchversion mitgearbeitet. Leider hat man sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Fragen Sie mich nicht, warum.

Sind Sie mit den deutschen Titeln Ihrer Bücher zufrieden? Sie erinnern an Stieg-Larsson-Titel .

Ich bin nicht zufrieden. Sie sind sehr verwechselbar. Aber man muss Stieg Larsson sehr dankbar sein. Wäre er noch am Leben, wäre er nach wie vor der große Star und ich hätte nicht so viel Erfolg. Er hat den Weg bereitet.

Sie haben viele Berufe ausgeübt: Konnten Sie sich so lange nicht entscheiden?

Als ich in der zweiten Klasse Gymnasium durchrasselte – ich war nie dort, hab lieber Gitarre gespielt –, war ich sehr sauer. Ich hielt mich für den klügsten Typen der Schule – wie konnte das passieren? Mein Vater sagte: "Gut ausgebildet sein bedeutet, oft zu scheitern. Nimm deine Talente, probier alles aus. Das Leben ist nichts Besonderes, wenn du nichts Besonderes draus machst".

Was kommt als Nächstes?

Mal sehen. Marathon­laufen hab’ ich mir aus dem Kopf geschlagen.

Auf Ihrer Homepage sind Sie mit dem deutschen Bundespräsidenten Gauck abgebildet. Eine Reverenz an Ihre Zeit aus der Friedensbewegung?

Ich respektiere ihn sehr. Wie kaum einen Politiker.

