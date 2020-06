AC/DC macht weiter, Malcolm Young pausiert

Sie gehören zum Rock, wie das Amen in die Kirche - auch wenn diese in der Band AC/DC wohl eher den Teufel höchstpersönlich sieht. Früher zumindest. Am Dienstag verdichtete sich das Gerüchte, die Australier würden nach über 40 Jahren Geschichte in Pension gehen. Das vermeldeten unzählige Medien in Down Under - und in der Folge weltweit -, die sich alle auf den Entertainment-Reporter Peter Ford beziehen, der in einem Interview mit dem Radio-Sender 3AW das Gerücht in die Welt posaunte.