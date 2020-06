Abbado: "Don Carlo" ist ein Meisterwerk

"Das ist ein Meisterwerk, das ich schon immer einmal machen wollte. Aber bisher hat es sich nie ergeben, obwohl ich den halben Verdi teils schon mehrfach durch habe. Wie auch Wagner, Mozart und die modernen Komponisten liegt mir Verdi extrem am Herzen." Was Abbado an " Don Carlo" fasziniert? Lachend: "Alles. Da geht es primär um Abhängigkeiten. Carlo ist seinem Vater Philipp ausgeliefert, und dieser wiederum dem Großinquisitor. In dieser Oper sind letztlich alle Gefangene. Ihrer selbst und der anderen. Das wollen wir auch mit einem düsteren Einheitsbühnenbild zeigen."

Ob am Ende das Gute siegt, Carlo also vor der Inquisition gerettet wird? "Ich denke, ja. Zum Finale greift in Gestalt des geheimnisvollen Mönchs, von dem wir nicht wissen, ob er Kaiser Karl V. ist, das Überirdische ein. Jetzt ist auch der Großinquisitor am Ende seiner Macht. Verdi wollte auch zeigen, dass wir auf dieser Welt alle irgendwie Gefangene sind. Und das hat er in wundervolle Musik gesetzt. Hier an der Staatsoper haben wir wundervolle Sänger für all diese Partien."