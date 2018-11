"A War": Kriegsfront in der Heimat

Tobias Lindholm, Regisseur von "A War", zählt zu den unaufhaltsamen Aufsteigern des (dänischen) Filmgeschäfts. Der heute 38-jährige machte sich zuerst als Drehbuchautor einen Namen: In Dänemark für die beliebte Polit-TV-Serie "Borgen", international für seine Arbeit als Co-Autor von Thomas Vinterberg. Mit ihm schrieb er Bücher für Erfolgsfilme wie "Die Jagd" oder zuletzt "Die Kommune". Lindholm reüssierte auch wiederholt als Filmemacher. Für seinen zweiten Spielfilm "A War" erhielt er den Auslandsoscar.

In "Krigen" – so der dänische Originaltitel – macht er auf den ersten Blick nichts falsch. Im Gegenteil: Mit seinem fesselnden Drama über einen Soldaten, der beschädigt aus dem Krieg zurückkehrt, befindet er sich seit Kathryn Bigelows "The Hurt Locker" in bester Gesellschaft. Eine fahrige Handkamera stürzt sich irgendwo in Afghanistan ins Kriegsgeschehen. Hautnah klebt sie sich an die Körper dänischer Soldaten, die keuchend sandfarbene Hügellandschaften kontrollieren. Eine Mine geht los, ein Soldat stirbt, die Nerven liegen blank. Der Truppenführer Claus – konzentriert gespielt von "Game of Thrones"-Star Pilou Asbæk – kämpft darum, die demoralisierten Soldaten wieder aufzubauen.

Mit der gleichen bewegten Handkamera folgt Lindholm auch dem Alltag von Claus’ Ehefrau in Dänemark. Allein mit drei kleinen, oft schwierigen Kindern, steht sie stark unter Druck – und die gereizten Bilder erzeugen eine Kontinuität zwischen der Kriegsfront und der Front zu Hause. Der Vater fehlt, die Mutter ist überfordert, die Kinder renitent. Effektvoll bemüht sich Lindholm darum, den familiären Stress der Mutter gleichberechtigt mit dem ihres Mannes zu erzählen: Es findet eine Art Transfer der Affekte statt.