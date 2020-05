62. Berlinale: Stars und große Weltpolitik

Den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk erhält die US-amerikanische Schauspielerin Meryl Streep, die seit Ende der 70er Jahre zahlreiche Erfolge auf der Leinwand feierte, unter anderem in "Kramer gegen Kramer", "Out of Africa", "Der Teufel trägt Prada" und "Mamma Mia". Ihr neuester Film "The Iron Lady" ("Die eiserne Lady") über Margaret Thatcher wird zur Preisverleihung vorgeführt.



Österreichische Filme laufen größtenteils in Nebenschienen: Im Panorama gastieren "Die Wand" von Julian Pölsler, " Kuma" von Umut Dag und "Glaube Liebe Tod" von Peter Kern, im Forum "What Is Love" von Ruth Mader und " Spanien" von Anja Salomonowitz. Einzig im Kurzfilmwettbewerb, den Berlinale Shorts, ist mit "zounk!" von Billy Roisz ein österreichisches Video im Bären-Rennen. In der Sektion Generation läuft zudem Nikki Schusters kurze Animation " Berlin Recyclers".