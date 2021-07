31. Donauinselfest: Auftritt von Conchita Wurst fix

Auch Conchita Wurst wird am kommenden Wochenende das Donauinselfest beehren: Der Auftritt der Song-Contest-Gewinnerin wird am Sonntagabend auf der großen Festbühne erfolgen. Das teilte der Veranstalter, die SPÖ Wien, am Mittwoch mit.

Conchita Wurst wird ihr Siegerlied "Rise Like a Phoenix" performen - und möglicherweise noch einen zweiten Song, wie es hieß. Der Kurz-Gig beginnt um 22.20 Uhr. Bereits um 22.30 Uhr folgt dann das Konzert von Pandarapper Cro, dem Headliner des dritten und abschließenden Inselfesttages.