300 Millionen Dollar für einen Gauguin

Bestätigen will die Summe niemand. Aber zahlreiche Medien, darunter die New York Times und Der Standard, berichten über die Gerüchte bzw. das Rumoren um den Rekordpreis. Das Werk wird in der aktuellen Gauguin-Ausstellung in Riehen bei Basel/CH (ab 8. 2.) gezeigt. Der Besitzer bestätigte den Verkauf, nicht aber den Preis und den Käufer.

Bei letzterem soll es sich um die Herrscherfamilie von Katar handeln, die 2011 bereits 250 Millionen US-Dollar für Cézannes „Kartenspieler“ hingeblättert haben soll. Auch das wurde nie bestätigt.

Unzweifelhaft ist, dass viele der teuersten Kunstwerke der Welt abseits der Auktionssäle diskret ihre Besitzer wechseln. Käufer und Verkäufer sparen sich so nicht zuletzt die oft substanziellen Provisionen, die im Fall von Sotheby’s auch erst kürzlich erhöht wurden.

In diese privaten Transaktionen kommt nun auch bald frische Ware: Wie die New York Times berichtet, will Marina Picasso, eine Enkelin des 1973 verstorbenen Kunst-Titanen, Teile ihres Erbes abseits des offiziellen Marktes zu Geld machen, um damit wohltätige Projekte zu fördern.

Marina Picasso bekam nach dessen Tod rund 10.000 Picasso-Werke, darunter rund 300 Gemälde, zugesprochen.