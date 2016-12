Das Red-Bull-Universum ist mehr als Energydrink, Actionsport, Fußball und Formel 1. Auch im musikalischen Bereich sorgten die Salzburger für einige Highlights in diesem Jahr. Beispielsweise die Listeningsession von Camo&Krooked, den Secret Gig von Machine Gun Kelly auf dem Frequency Festival und die internationale Festivalbegleitung beim u.a. Lollapalooza.

Zum dritten Mal feiern sie nun in der „20 Before“-Serie spannende Musik-Momente der letzten zwölf Monate. Dazu präsentieren sie hier 20 exklusive Videos, Songs, Interviews, Lectures und interaktiven Content.

Mit dabei sind auch wieder die heimischen Drum&Bass-Helden Camo&Krooked, die dieses Jahr extra den Song „Black or White“ für die Serie produzierten – und auch gleich einen Blick hinter die Kulissen der Studioarbeit zulassen.

Wer sonst noch dabei ist

Red Bull Music Academy Lectures von Dizzee Rascal, Mike Will Made It und Susan Rogers • neues Musikvideo von Warm Brew featuring Flying Steps • vier neue Musikvideos von Brodka • ein animiertes Musikvideo und neuer Song von RBMA Alumni Miso Kim • zwei interaktive 3D Modelle zum Thema Music Technology • drei Dokumentationen und Songs von 3 experimental Künstlern auf der Suche nach inspirierenden Sounds von Mumbai bis Tatarstan • 16 Red Bull Batalla de los Gallos MC’s on one track • behind the scenes: die weltbesten Breakdancer von Red Bull BC • neue Tracks von YG, Lil Wayne & Boi 1-Da, und Louis Baker, Camo & Krooked und BaianaSystem • Live Performance und behind the scenes Material von Smino • ein neuer Track inspiriert von Vinyl Klassikern Doc Daneeka & Kool Clap • Recap und Mix von Mixpak beim The Red Bull Culture Clash • exklusives Interview mit Erykah Badu von Om’mas Keith • ein 24 Mix von 24 der Red Bull Thre3Style world Finalisten.

Link: 20before17.redbull.com