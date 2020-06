Nick Cave im Film: Mythos, Poesie und viel Regen

Nick Cave sitzt im Auto, kurvt durch die verregnete Landschaft um seinen Heimatort Brighton. Neben ihm Blixa Bargeld. Sie plaudern. Und mehr als zehn Jahre, nachdem Bargeld bei Caves Band The Bad Seeds ausgestiegen ist, fragt Cave ihn das erste Mal nach dem Grund.

Das ist nur einer von vielen intimen Momenten, die das Regisseur-Duo Jane Pollard und Iain Forsyth für den am Freitag in Österreich startenden "Doku-Fiktion"-Film "20.000 Days on Earth" eingefangen hat. "Wir wussten, dass es eine tiefe Liebe zwischen Nick und Blixa gibt. Aber auch, dass sie nie darüber gesprochen hatten, wie und warum ihre Zusammenarbeit enden musste", erzählt Jane Pollard im KURIER-Interview. "Wir hatten für die Szene weder Fragen noch ein Script vorgegeben. Aber wir dachten, wenn wir sie in diesem intimen, begrenzten Raum eines Autos zusammensetzen, könnte das Thema aufkommen."