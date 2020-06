Zum Jubiläum kommen Blixa Bargeld und Peaches

Am 3. Mai werden die beiden die Songs von "Still Smiling" im Rahmen des zehnten Donaufestivals in Krems mit einem Streichquartett aufführen. Damit sind sie eines der Highlights des Finaltages des Festivals. Aber schon davor bietet das Event viel Spannendes. So wartet der erste Tag (25. April) mit Performances von Liz Rosenfeld und Dries Verhoeven auf, während Emi Honda und Jordan McKenzie ihre Installation "Music Temple" zeigen.

Ebenfalls mit dabei ist die mittlerweile in Berlin lebende Kanadierin Peaches. Sie zeigt am 1. Mai um 24 Uhr im Stadtsaal ihr extravagantes DJ-Set. Schon am Nachmittag ist im Kino im Kesselhaus der Film "Peaches Does Herself" zu sehen.

Info: Das Donaufestival findet heuer von 25. bis 30 April und von 1. bis 3. Mai wie immer in Krems statt. Alle weiteren Informationen zum Programm, den Spielstätten und den Tickets sind auf www.donaufestival.at zu finden.